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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
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 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Глава Узбекистана поздравил граждан
21.03.2023 11:55

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника весны - Международного дня Навруз.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

В этот замечательный день, находясь вместе с вами в великолепном парке «Янги Узбекистон», искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с прекрасным праздником Навруз.

Сегодня повсюду в нашей стране, в долинах и оазисах, городах и селах, в парках и на площадях, с большим воодушевлением проводятся народные гулянья – сайили, посвященные Наврузу.

В эти чарующие мгновения, когда радость переполняет наши сердца, выражаю вам, поздравляя всех соотечественников от мала до велика, глубокое уважение и самые добрые пожелания.

С новым годом вас по восточному календарю!

Пусть Навруз принесет всем нам счастье и благополучие!

Дорогие друзья!

Сегодня на нашу благодатную землю приходит Навруз – чудесный праздник пробуждения природы, обновления, доброты и милосердия.

Весенние дожди щедро напоили поля и сады, обещая богатый урожай и достаток.

Мы благодарим Всевышнего за то, что вновь вместе с нашим народом радостно встречаем этот лучезарный праздник, когда каждый человек еще сильнее ощущает себя неотъемлемой частью природы.

Уважаемые участники торжества!

Сегодня все мы самоотверженно трудимся во имя построения Нового Узбекистана – общества и государства, в котором человек живет свободно и благополучно.

Построение Нового Узбекистана – это твердое решение всего нашего 36-миллионного народа, ставшее смыслом его жизни. И эта благородная цель полностью созвучна философии и ценностям Навруза.  

Ведь наша главная цель – обеспечение прав и законных интересов, чести и достоинства каждого гражданина, создание достойных условий для всех жителей страны, в том числе отдаленных и труднодоступных районов, чтобы наш народ был доволен своей жизнью.

На этом важном пути мы ускоренно продолжим реализацию начатых нами масштабных программ по всестороннему развитию экономики и социальной сферы, науки, образования и воспитания, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, внедрению здорового образа жизни, охране природы.

Сделать жизнь народа Узбекистана достойной во всех отношениях нам помогают наполняющие силой и энергией опыт, мудрость и благословения наших уважаемых ветеранов, почтенных отцов и матерей.

Самоотверженный труд нашего народа, его поддержка курса реформ являются для нас опорой в выведении национального развития на новый, еще более высокий уровень.

В этот знаменательный день от всего сердца благодарю каждого из вас за ваши достойные заслуги в развитии страны.  

Уверен, что вы, проявляя высокую политическую культуру, примете самое активное участие в предстоящем важном политическом событии и внесете свой вклад в создание прочной правовой основы для укрепления достигнутых нами результатов и решительного продолжения реформ.

Выражаем самые добрые пожелания нашим умелым дехканам и фермерам, которые выходят сегодня на поля, ценя каждый погожий весенний день и час.

Все мы искренне приветствуем созидателей Нового Узбекистана – юношей и девушек, которые с большими надеждами и устремлениями пополняют наши ряды, желаем им счастья и успехов.

Еще раз хочу подчеркнуть – мы создадим все условия и возможности для того, чтобы гармонично развитая, образованная, активная и энергичная молодежь страны достигала самых высоких рубежей.

Всех нас очень радует, что наше молодое поколение, оправдывая доверие народа, добивается больших успехов.

На днях молодежная сборная Узбекистана по футболу была удостоена почетного звания чемпиона Азии, продемонстрировав твердую волю и мастерство в бескомпромиссной борьбе на соревнованиях. Она также завоевала путевку на чемпионат мира, который состоится в Индонезии.

Наряду с этим победу на чемпионате Азии, обойдя  всех своих соперников, одержала и юношеская сборная Узбекистана по хоккею до 18 лет. Безусловно, наши хоккеисты, впервые в истории страны добившиеся такого высокого результата, заслуживают особого признания. Поистине настоящим героем чемпионата стал наш одаренный нападающий Жасурбек Рустамханов, забивший четырнадцать шайб в ворота соперников.

И молодые шахматисты страны своим большим интеллектуальным потенциалом прославляют Узбекистан на весь мир.

Особо хочу отметить, что на недавно прошедшем в Ташкенте международном турнире по шахматам среди женщин наша талантливая спортсменка Нилуфар Ёкуббоева заняла почетное второе место, опередив более 100 зарубежных участников.

Своими вселяющими большие надежды успехами наши целеустремленные юноши и девушки еще раз наглядно показали, на какие огромные свершения способна молодежь Узбекистана.

Таких же важных результатов они достигают и в сферах науки, культуры, искусства и литературы.

Искренне поздравляю наших молодых чемпионов и призеров международных соревнований, их тренеров и наставников, родителей, всех любителей спорта, весь наш народ.

Безусловно, эти яркие достижения молодежи стали замечательными подарками для всех нас к празднику Навруз.

Такие победы, конечно, еще больше повышают авторитет Нового Узбекистана.

Новому Узбекистану очень нужна такая молодежь, готовая на высокие свершения во имя Родины, которая может быть примером для миллионов сверстников.

Страна и народ по праву гордятся своим молодым поколением – достойными продолжателями благих дел наших великих предков, известных во всем мире.

Спасибо вам, мои дорогие дети! Пусть всегда на жизненном пути вам сопутствуют успех и удача.    

Уважаемые соотечественники!

Всем хорошо известны обращенные к человечеству, к нам – потомкам слова нашего великого поэта и мыслителя Алишера Навои: «Пусть каждый ваш день будет как Навруз!».

Следуя этому мудрому завету, на основе таких благородных традиций нашего народа, как проявление уважения к старшим, забота о младших, оказание помощи и поддержки нуждающимся, мы должны совершать благие дела не только в Навруз, но и всегда, каждый день.

Сегодня мы в Узбекистане создаем социальное и по-настоящему народное государство, где нормой жизни станут доброта и милосердие, великодушие, взаимное уважение и согласие. Для этого я призываю всех вас, прежде всего руководителей и должностных лиц, действовать еще более эффективно.

Мы должны добиться того, чтобы каждый человек в нашей стране, испокон веков славящейся своими духовными ценностями и гуманизмом, в полной мере ощутил внимание и заботу народа и государства.  

Дорогие друзья!

В нынешнем году Навруз приходится на особенное время, за ним следует ряд знаменательных дат и событий.

В эти дни мы находимся в преддверии священного месяца Рамазан. Пользуясь возможностью, искренне, от всего сердца поздравляю мусульман страны, всю исламскую умму мира.

Пусть Всевышний благословит нас за все добрые дела, совершенные в этот священный месяц, и наши чистые помыслы найдут воплощение.

Также поздравляю всех вас с Днем работников системы махалли, который будет отмечаться в стране завтра.

В годы независимости Навруз превратился для нас в прекрасный праздник дружбы и доброты, еще больше сплотивший всех живущих в стране единой семьей, в мире и согласии представителей разных наций и народностей, и мы высоко ценим это. Мы будет как зеницу ока беречь это наше уникальное, бесценное богатство.

Отрадно, что этот праздник, являющийся символом мира и толерантности, в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций широко отмечается 21 марта как Международный день Навруза.

Пользуясь случаем, искренне приветствуем участвующих в нашем сегодняшнем торжестве уважаемых послов зарубежных государств, представителей международных организаций, выражаем добрые пожелания их странам и народам.

Дорогие соотечественники!

Еще раз поздравляю всех вас со всенародным праздником Навруз.

Пусть Навруз принесет каждой семье, каждой махалле, всему нашему народу мир и благополучие!

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех наших благих начинаниях!

Пусть процветает родной Узбекистан, счастлив будет наш народ!

С праздником Навруз всех вас!".

УЗИНФОРМ

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