



Погода в Узбекистане на 23 марта



ТАШКЕНТ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 марта, погода по прогнозам синоптиков: 22-23 марта по горным районам Ташкентской, Наманганской областям свыше 2000 метров лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег), возможна гроза. По Ташкентской, Наманганской областям свыше 2000 метров лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

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