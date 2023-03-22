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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
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 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Поздравление главы Узбекистана с Днем работников системы махалли
22.03.2023 10:05

ТАШКЕНТ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня работников системы махалли.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники и активисты системы махалли!

Искренне поздравляю вас и в вашем лице весь наш многонациональный народ с Днем работников системы махалли, широко отмечаемым в Узбекистане, и выражаю всем вам свое большое уважение.

Безусловно, все мы гордимся нашими махаллями, являющимися символом национальной идентичности, оплотом мира и дружбы, взаимного уважения и согласия в стране.

В последние годы осуществляется огромная работа, направленная на повышение авторитета института махалли как уникальной системы самоуправления, превращение ее в «совесть народа», расширение ее прав и полномочий, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала.

Заслуживает внимания, что эта работа проводится одновременно с обеспечением занятости, оказанием адресной помощи нуждающимся в социальной защите семьям, женщинам, молодежи, пожилым людям, обучением граждан современным профессиям и предпринимательству, сокращением бедности, а также духовно-просветительскими мероприятиями.

Особое значение имеет то, что система работы в разрезе махаллей широко внедряется во все сферы и по всем направлениям, сформирована эффективная структура в составе председателя махалли, помощника хокима, женского активиста, лидера молодежи и инспектора профилактики, и это дает положительные результаты. Подтверждение этого можно увидеть на примере развития в махаллях предпринимательства, создания новых рабочих мест, постоянных источников дохода, дальнейшего укрепления стабильности и атмосферы духовности в обществе, снижения преступности.

Только в прошлом году при содействии активистов махаллей были трудоустроены сотни тысяч безработных граждан, из более 9 400 махаллей почти в 3 тысячах, что составляет 31 процент от общего их количества, не было допущено ни одного преступления.

Благодаря созидательной работе по благоустройству махаллей, развитию их инфраструктуры кардинально преображается облик страны, повышается качество жизни и уровень культуры населения. В этой связи необходимо отметить, что в 2022 году в рамках программ «Обод кишлок», «Обод махалла» и других из бюджета было выделено 27 триллионов сумов для 4 тысяч махаллей на осуществление широкомасштабных работ по строительству и благоустройству, построены и отремонтированы сотни школ, детских садов, медицинских учреждений, улучшено обеспечение электроэнергией, питьевой водой, природным газом, теплоснабжение и функционирование дорожно-транспортной системы. В 2023 году – Год заботы о человеке и качественного образования еще для 5800 махаллей на эти цели будет направлено 30 триллионов сумов.

Самое главное, растет общественная активность наших граждан, их чувство сопричастности к судьбе своей махалли, Родины. В этой связи важное значение имеет внедрение программы «Инициативный бюджет». На основе выдвигаемых в ее рамках предложений своевременно и эффективно решаются многие актуальные вопросы, связанные с жизнью населения.

Уважаемые соотечественники!

В центре нашего внимания и впредь будет находиться повышение роли махалли в социально-экономической жизни страны. В этих целях сходам граждан махаллей предоставляется право внесения предложений на сессии Кенгашей народных депутатов своих районов, участия в разработке и обсуждении проектов их решений. Также для выявления и устранения социальных проблем, которые больше всего волнуют население, будет налажена практика проведения председателем махалли обсуждений, ежемесячного заслушивания на совете махалли информации руководителей соответствующих государственных органов и организаций, таким образом, создаются институты «махаллинского контроля» и «запроса председателя махалли».

В этом году в порядке эксперимента в одном из районов каждого региона внедряется система «Бюджет махалли», в махаллях будет оставаться часть налога на имущество и земельного налога. Это имеет важное значение для самостоятельного решения махаллями проблем на их территории. В зависимости от результата данного эксперимента мы рассмотрим вопрос о его распространении по всей республике.

Одним словом, мы сделаем все для того, чтобы махалля стала опорой гражданского общества, по-настоящему народной структурой.

Дорогие друзья!

В эти радостные дни, когда в нашей стране ощущается дыхание Навруза, в городах и селах, аулах и махаллях проводятся всенародные хашары, масштабная работа по благоустройству и озеленению. В рамках общенационального проекта «Яшил макон» высаживаются миллионы деревьев, создаются новые сады и парки.

Мы ценим нашу сегодняшнюю мирную, свободную и спокойную жизнь, и в махаллях, по всей стране усиливается работа по укреплению атмосферы межнациональной дружбы и согласия, доброты и милосердия, всесторонней поддержке одиноких пожилых людей, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, всех, кто нуждается в помощи и заботе.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность самоотверженным аксакалам и активистам махаллей, организующим такую благородную деятельность, всем нашим соотечественникам, которые своим неустанным трудом вносят огромный вклад в развитие страны.

В дальнейшем обустройстве и обеспечении благополучной жизни в наших махаллях мы и впредь будем опираться на вашу силу и энергию, знания и опыт, созидательный потенциал. Ведь для нас махалля, где решающее значение имеют голос и мнение народа, является прочным фундаментом в построении Нового Узбекистана.

От всей души поздравляю вас, мои дорогие, с сегодняшним праздником, продолжающимся в стране Наврузом и началом священного месяца Рамазан.

Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в вашей многогранной и ответственной деятельности, счастья и благополучия вашим семьям.".

УЗИНФОРМ

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