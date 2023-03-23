Делегация Узбекистана вернулась из Афганистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/.

22 марта делегация Узбекистана во главе со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по внешней политике Абдулазизом Камиловым посетила с рабочим визитом Афганистан.

В рамках пребывания в Кабуле делегация провела встречи с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра муллой Абдул Гани Бародаром, исполняющим обязанности министра иностранных дел Амирханом Муттаки, исполняющим обязанности министра обороны муллой Якубом Моджахедом, а также другими членами временного правительства и представителями экономических структур.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, водной энергетики, увеличения объемов перевозки различных грузов, в том числе транзитных через территорию Афганистана.

Отдельно были рассмотрены вопросы реализации важных транспортно-энергетических проектов, таких как строительство железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и прокладка линии электропередач по маршруту Сурхан – Пули Хумри.

Во время переговоров также была отмечена необходимость соблюдения и защиты прав женщин, обеспечения доступа девочек к образованию в Афганистане, а также подготовки афганских кадров на базе Образовательного центра в Термезе.