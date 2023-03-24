Вадим Бровцев

Бровцев: Евразийский контекст региональной консолидации

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Современные условия развития человечества характеризуются переходом от однополярного мира к многополярному, от неоколониализма к более социально справедливым организациям международного сотрудничества, от насильственно навязываемых западных ценностей к традиционным ценностям стран и народов.



В экспертном сообществе такой процесс «перехода» рассматривается уже не одно десятилетие. В частности, в самих Соединенных Штатах Америки концепция С. Хантингтона «о наступающей эпохе многих цивилизаций» получила широкое распространение. Высказываются многочисленные точки зрения о необходимости совершенствования существующих социально-экономических, политических и гуманитарных взаимоотношений между странами и народами. С учетом потребностей времени обсуждаются даже вопросы реформирования Организации Объединенных Наций.



Особо привлекают к себе внимание процессы развития и консолидации стран и народов на огромном Евразийском пространстве. Это регион древнейших цивилизаций, и в то же время многих молодых государств, образовавшихся после распада СССР. На постсоветском пространстве создано Содружество Независимых Государств (СНГ). В последующем образовались Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ещё более географически распространенное международное объединение – БРИКС (объединение из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).



Наибольший опыт форм и методов международного сотрудничества накоплен в СНГ, страны которого в том числе в течение многих лет развивались в качестве союзных республик в рамках единого государства – Советского Союза. На Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, как известно, они высказались за сохранение СССР. Так, на вопрос референдума: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности?» наиболее высокие результаты были показаны именно в республиках Средней Азии. За сохранение Советского Союза в Узбекистане проголосовало 93,7% избирателей, в Казахстане – 94,1%, в Азербайджане – 93,3%, в Киргизии – 94,6%, в Таджикистане – 96,2%, в Туркменистане – 97,9%. Участие в референдуме приняли подавляющее большинство граждан среднеазиатских республик. (Сообщение Центральной комиссии референдума Союза ССР об итогах референдума, состоявшегося 17 марта 1991 г.).



Результаты референдума отразили и то обстоятельство, что в рамках бывшего СССР не было антагонистических противоречий между союзными республиками и проживающими там народами. Вероятно, поэтому в последующем в Уставе уже Содружества Независимых Государств абсолютно четко были определены традиционные гуманитарные направления развития вновь образовавшихся независимых государств и исторически оправдавшие себя принципы построения взаимоотношений друг с другом. Наиболее важным явилось то, что в качестве главной цели определялось «…дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества…». (Устав СНГ- https://cis.minsk.by/page/180).



Более чем тридцатилетний опыт межгосударственных отношений в рамках СНГ действительно показал, что такой курс является взаимоцелесообразным и особо востребованным в современных условиях. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги заседания Совета Глав Государств СНГ 14 октября 2022 года в городе Астане (Итоги заседания Совета глав государств СНГ 14 октября 2022 года. - https://cis.minsk.by/news/24223/itogi_zasedanija_soveta_glav_gosudarstv_sng_%2814_oktjabrja_2022_goda%29 ).



Процессы, связанные с переходом от однополярного к многополярному миру, установлению более экономически целесообразных и социально справедливых международных отношений, привели к образованию на огромном Евразийском пространстве, повторим, и других межгосударственных Объединений. Так, спустя почти десять лет после образования СНГ, в 2001 году была создана Шанхайская организация сотрудничества. Изначально образование ШОС было воспринято как формирование нового центра становящегося многополярного мира, способного стать одним из межгосударственных оплотов будущего миропорядка. Наряду с частью стран постсоветского пространства в него вошли и другие государства со своим огромным социально-экономическим и политическим потенциалом. В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества охватывает около 60% территории Евразийского континента, почти половину населения планеты, производит четверть мирового ВВП. Наблюдается существенный рост интереса к этой организации и расширению сотрудничества с ней.



Следует специально обратить внимание на «краеугольные камни», лежащие в основе создания ШОС, которые принципиально отличают её от межгосударственных объединений, существующих в так называемом «прозападном» однополярном мире. В Хартии Шанхайской организации сотрудничества специально говорится, что входящие в неё страны стремятся «…содействовать раскрытию огромного потенциала добрососедства, единения и сотрудничества между государствами и их народами» на принципах «духа взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию» («Хартия ШОС» - http://www.kremlin.ru/supplement/3450). Особое внимание при этом обращается на идейно-нравственный стержень ШОС, получивший название «Шанхайский дух», в основе которого заложены традиционные ценности.



Наряду с СНГ и ШОС сформировались и близкие по социально-экономическим и гуманитарным платформам межгосударственные объединения, такие как БРИКС и ЕАЭС. Они также строят свои взаимоотношения с окружающим миром на принципах многополярности, экономической целесообразности и традиционных ценностей проживающих в них народов.



Таким образом, в рамках процессов перехода от однополярного к многополярному миру образовываются новые международные организации, которые, по всей вероятности, уже в ближайшей перспективе станут центрами более справедливого мироустройства, реально заменят уходящий в прошлое однополярный мир. В современных геополитических трансформациях такой процесс является доминирующим, но проходит в сложнейшей борьбе «старого» с «новым». В то же время он, по всей вероятности, является необратимым, о чем свидетельствуют многочисленные факты, а также соответствующие объективные и субъективные основания. С практической точки зрения уже реально предпринимаются шаги, направленные на расширение взаимовыгодного сотрудничества стран, выступающих за многополярный, более справедливый и более безопасный миропорядок, что красноречиво засвидетельствовал визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию 20-22 марта 2023 года.



Прежде всего, переход к многополярному мироустройству и региональным международным образованиям, которые складываются в его рамках, определяется социально-экономическими факторами. Фактически во всех вновь образовывавшихся международных организациях и объединениях, построенных на принципах многополярного мира, важнейшим критерием и мотивом их консолидированного развития являлась экономическая целесообразность и возможность её реализации на практике. Анализ принятых документов на различных саммитах глав государств, правительств, экспертного сообщества однозначно показывает, что большинство рассматриваемых вопросов – это вопросы именно экономического сотрудничества и разработки механизмов борьбы, направленной на защиту от возникающих современных угроз и вызовов. Об этом, в частности, шла речь на заседании Совета глав государств СНГ в городе Астана 14 октября 2022 года. Специальное внимание на экономическую составляющую обращалось и на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в сентябре 2022 года, что нашло своё отражение в принятых документах и, прежде всего, в так называемой «Самаркандской декларации» (http://www.kremlin.ru/supplement/5841). Аналогичные вопросы также рассматриваются, детализируются и углубляются в рамках соглашений Евразийского экономического союза и между странами БРИКС.



Особое внимание расширению международных экономических связей в современных условиях было уделено на XV Международном экономическом форуме государств – участников СНГ «Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС» 17 марта 2023 года. Форум отразил важнейшие тенденции консолидации государств – сторонников многополярного мира. Был дан анализ существующим международным отношениям и достаточно убедительно определены основные тенденции их развития.



В условиях, когда разрушается прежняя мировая финансово-экономическая система, основанная на господстве доллара, предложено более широкое внедрение в международные торгово-экономические отношения национальных валют. Наряду с этим указано на целесообразность создания новых логистических структур, отражающих развитие современных социально-экономических и других процессов. Особое внимание было уделено развитию производительных сил и переходу к производственным отношениям нового типа. В данной связи подчеркивалось, что переход к «цифровой экономике» и информационное обеспечение создающихся в перспективе общих рынков имеют исключительно важное значение не только с точки зрения эффективности модернизации существующей системы производственно-экономических взаимоотношений, но и миропорядка в целом.



На XV Международном экономическом форуме были разработаны решения, направленные на установление долгосрочных партнерских отношений между странами – участниками в рамках СНГ и в контексте развития ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Экспертное сообщество достаточно адекватно восприняло решения данного экономического форума. В то же время значительная часть элиты так называемого «коллективного Запада» отнеслись к нему в той или иной степени критически.



Специально следует отметить, что в контексте развития любой экономики особое место занимают энергетический фактор и соответствующая энергетическая самодостаточность. Фактически все успешные экономические реформы базировались и определялись прежде всего именно этим. Особо важным энергетический фактор является в построении евразийского и более широкого экономического сотрудничества. Евразийский регион – энергетически самодостаточный, вопрос лишь в том, как всё это использовать с максимальной пользой. В данной связи создание совместной системы энергетической безопасности в регионе может рассматриваться как важнейшая предпосылка такой социально-экономической детерминации и соответствующей энергетической и других форм независимости.



В экспертном сообществе доминирует точка зрения, что наступающий мировой энергетический кризис может грозить не только отдельно взятым странам, но и мировой цивилизации в целом. В то же время основные источники энергии расположены именно в зоне СНГ, ШОС и других, дружественных им стран. Это, прежде всего, запасы нефти, природного газа, а также угля. Нефть, газ и уголь в XXI столетии, по всей вероятности, останутся базовыми элементами энергетики, и их доля будет составлять около половины мирового энергобаланса. В данном контексте евразийские страны и их союзники в существенной степени защищены соответствующими взаимодополняющими энергоресурсами, которые уже в ближайшей перспективе позволят развивать экономику на достаточно устойчивых энергетических основах.



Более того, быстрыми темпами растет атомная энергетика. Считается, что её роль и значение в текущем столетии возрастут многократно. Мировым лидером здесь является Россия, что потенциально может обеспечить развитие Евразийского континента на достаточно прочных перспективах использования и этого вида энергоресурсов на самых передовых технологических основаниях. Нельзя исключать и другие источники энергообеспечения. Это, прежде всего, возобновляемые – солнечное излучение, ветер, стихия мирового океана, тепло земли, а также энергия биомассы и другие – всё это имеется также.



В целом энергетическая самодостаточность и взаимодополняемость стран становящегося «многополярного мира» являются важнейшим условием его эффективного развития.



Наряду с энергетическим фактором не менее значимым в современном мире является обеспечение населения продовольствием. По неоднократным заявлениям ФАО, человечество стоит перед необычайно серьёзным продовольственным кризисом. В то же время одна только Азия производит две третьих мировой сельхозпродукции. Рациональная организация производства продуктов питания в рамках СНГ, ШОС и других дружественных организаций и объединений– объективная не только необходимость, но и целесообразность, которая сможет существенно повлиять на всю систему продовольственной безопасности стран-участниц и в значительной степени способствовать преодолению наступающего продовольственного кризиса во всем мире в целом.



Продовольственная самодостаточность евразийских и других дружественных стран - более чем очевидна. Однако, в данном контексте необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что продовольственная проблема – не только важнейшая сама по себе, но является системной, коррелирующей со многими другими. В частности, в рамках её решения важен учет изменений климатических обстоятельств, расширения водообеспечения и развития ирригационных систем и т.п. Не менее важным является применение современных методов в производстве непосредственно продуктов питания, не только в количественном, но и в качественном отношении. Имеются и другие вопросы, связанные с производством продуктов питания в современных условиях. Такие вопросы широко обсуждались на XV Международном экономическом форуме, интенсивно решаются на самом высоком уровне в силу их особой актуальности. Здесь вполне понятно, что в условиях, когда человечеству грозит продовольственный кризис с одной стороны, а с другой стороны в СНГ, ШОС и других дружественных организациях есть все объективные возможности, чтобы его не допустить на свою территорию, то вопрос продовольственной безопасности можно рассматривать как один из ключевых факторов сохранения суверенитета.



Не менее важным в деятельности СНГ, ШОС и других международных родственных организаций являются взаимоотношения в части противодействия другим угрозам и вызовам. Здесь особо актуализировались вопросы, связанные с экологией, изменением климата, угрозами в сфере распространения различных форм организованной преступности, включая совместную борьбу с наркотрафиком и т.п.



В последнее время особо возрастают роль и значение совершенствования информационной политики. Известный лозунг о том, что «кто владеет информацией, владеет миром» в современных условиях как никогда актуализировался. Это обусловлено не только развитием процессов, связанных с информационной революцией, но и с использованием информации как инструмента ведения информационных войн. Создание общей системы информационной защиты рассматривается в качестве особо приоритетной задачи. С другой стороны, более широкого информационного сопровождения требуют достижения в сфере развития традиционных ценностей, науки, культуры и образования.



В рамках развития стран, особенно входящих в СНГ, всё ещё сохраняются лучшие советские достижения в культуре, науке и образовании, которые сделали в своё время ряд союзных республик СССР одними из лидеров в процессах гуманитарного развития. Имеется не менее важный гуманитарный опыт в развитии других стран. Поэтому наличие исторического наследия и современные достижения в вопросах науки, культуры и образования реально могут стать важнейшей предпосылкой того, что страны СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и их союзники смогут создать гуманитарную альтернативу современному однополярному миру и обеспечить права народов и государств на собственные культурно-цивилизационные достижения и развитие.



В последнее время также актуализировались вопросы, связанные с техногенной и кибербезопасностью, наркотрафиком, терроризмом, и другие. Двухлетняя пандемия коронавируса показала необходимость консолидации усилий государств и народов в борьбе с этим современным глобальным вызовом. Актуальность решения таких вопросов более чем очевидна. И более чем очевидным является тот факт, что их решение возможно только путём консолидации совместных усилий.



Современное становление многополярного мира особо требует защиты и от внешних военно-политических угроз, которые в последние годы имеют тенденцию к возрастанию. Вопрос военно-политической консолидации стран, выступающих с позиции многополярного, более справедливого современного мироустройства, необычайно важен.



Следует специально отметить, что евразийские дружественные страны, а также их ближайшие партнеры и союзники обладают достаточно мощным военно-политическим потенциалом, чтобы сохранить и обеспечить проведение социально-экономических и гуманитарных преобразований мирным путём. Имеющиеся попытки агрессивного воздействия на такие процессы со стороны недружественных стран – малопродуктивны. Военно-политическая составляющая стран, и прежде всего СНГ и ШОС, реально позволяет не дать повернуть «историю вспять» не только на территории Евразийского континента, но и вполне очевидно, что в мире в целом. Здесь можно с достаточно убедительным основанием считать, что военно-политическое развитие государств данного региона является достаточным, чтобы сделать его форпостом мира, взаимовыгодного международного сотрудничества и безопасного развития. Это особо важно, поскольку «борцы за однополярный мир», как свидетельствуют факты, силовой фактор рассматривают как основной в борьбе за мировую гегемонию.



Выступая на заседании Международного клуба «Валдай», Президент России Владимир Путин специально в данной связи отметил: «Власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств» (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/69695).



Большинство стран Евразийского континента считают, что время такой «власти» прошло, и наступает время более справедливого и более отвечающего потребностям сегодняшнего дня миропорядка. В современных условиях есть все возможности, чтобы такой процесс защитить военно-политическими средствами, которыми в совокупности и располагают в настоящее время ключевые государства региона.



Таким образом, рассматривая всего лишь отдельные фрагменты формирования новой и, прежде всего, социально-экономической парадигмы складывающегося многополярного мира, следует отметить, что центр многополярности реально перемещается в евразийский регион с подключением к нему всё большего количества государств. В частности, в странах Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического сотрудничества, а также и в более широком формате – БРИКС имеются все возможности для того, чтобы преодолеть современные угрозы и вызовы и стать центрами новой цивилизационной парадигмы развития человечества на принципах, отрицающих неоколониализм, однополярность, но, в тоже время, предполагающих развитие более справедливых социально-экономических и других взаимоотношений между государствами и народами. При этом обязательно следует отметить то обстоятельство, что процессы институализации многополярного мира требуют особой защиты от тех, кто этому препятствует.



В современной сложной и напряженной обстановке именно внутренняя стабильность и внешняя безопасность – важнейшие условия поступательного экономического и гуманитарного развития стран, пытающихся преодолеть «однополярный диктат» пережитков колониального прошлого. В данной связи евразийский контекст социально-экономического развития играет исключительно важную роль в становлении нового, более справедливого миропорядка.

Вадим Владимирович Бровцев,

председатель правительства Республики Южная Осетия

в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг.,

политик, экономист и общественный деятель.



УЗИНФОРМ