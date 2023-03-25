Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 23 марта министр инвестиций промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел онлайн-переговоры с министром-делегатом по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бештом.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, водоснабжения, туризма и других.

В частности, был рассмотрен ход разработки ТЭО проектов строительства электростанций совместно с французскими компаниями EDF, Total Energies и Voltalia, реализации проектов по увеличению мощностей производства и переработки полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности с компанией Orano Mining, а также вопросы ускорения старта работ по проекту строительства магистральных водопроводов «Яккабаг – Карши», проектов в сфере водоснабжения в г. Ташкенте компаниями Eiffage и Suez. Также были обсуждены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в сфере транспорта с компаниями Alstom и ATR.

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