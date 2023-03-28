



Погода в Узбекистане на 29 марта



ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 11-13о, днем 24-26о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

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