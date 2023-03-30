



Погода в Узбекистане на 31 марта



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 марта, погода по прогнозам синоптиков: 30-31 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 30-31 марта по горных районах Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, по высокогорным районам возможен переход в снег. В горных районах Ташкентской области в зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

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