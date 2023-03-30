



В Нью-Дели прошла 18 встреча секретарей Совбезов стран ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта в Нью-Дели в гибридном формате под председательством индийской стороны состоялась очередная, 18-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба ШОС.



В повестке дня встречи стояли вопросы безопасности и стабильности на пространстве ШОС и сотрудничества между государствами-членами в противодействии терроризму, экстремизму, сепаратизму, финансированию терроризма, использованию новых технологий в террористических целях, радикализации, незаконному обороту оружия и наркотиков и транснациональной организованной преступности.



Участники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, обсудили возможные модальности дальнейшего совершенствования взаимодействия между государствами-членами в области безопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи