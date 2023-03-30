



Глава МИД Узбекистана посетил Туркменистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов во главе представительной делегации МИД посетил Туркменистан. Целью поездки явилось участие в прошедших в Ашхабаде узбекско-туркменских политических консультациях по линии МИД и встреча с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе проведенных встреч были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической. торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, управления водных ресурсов и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи