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Генсек Лебедев возглавил Миссию наблюдателей от СНГ на конституционном референдуме в Узбекистане
30.03.2023 19:28

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта в белорусской столице прошло совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В заседании, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, приняли участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и его заместители.

Участники встречи обсудили 8 вопросов. Один из основных – формирование проекта повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Провести заседание планируется 8 июня в Сочи. На рассмотрение глав правительств вносится 15 вопросов. Среди них – обмен мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве, о Соглашении о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, о Концепции развития промышленной кооперации государств – участников СНГ на период до 2030 года, о проведении Спартакиады стран Содружества среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Также участники заседания примут кадровые решения, касающиеся назначения заместителей руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

Постпреды и члены КЭВ проанализировали ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ. Оно пройдет 14 апреля в Самарканде.

Среди основных вопросов повестки – обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, о создании базовой организации по подготовке и переподготовке высококвалифицированных журналистских кадров. Традиционно на весеннем заседании СМИД будут рассмотрены вопросы реализации в минувшем году Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ.

На совместном заседании также обсуждалось выполнение Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, рассмотрены итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества в 2022 году.

Напомним, что в рамках Содружества Независимых Государств создано 66 органов отраслевого сотрудничества (в экономической сфере – 36, в сфере безопасности – 16, в гуманитарной сфере – 10, в информационной и правовой – по 2). В 2022 году отраслевые органы рассмотрели на своих заседаниях вопросы организации исполнения решений, принятых высшими органами Содружества, приняли ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных процессов в различных сферах сотрудничества, на внедрение передовых информационных технологий, инновационных проектов и цифровой трансформации, на преодоление негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

В продолжение темы отраслевого сотрудничества постпреды и члены КЭВ обсудили деятельность Координационного транспортного совещания государств – участников Содружества Независимых Государств в 2010–2022 годах. Это отраслевой орган межправительственного сотрудничества в сфере регулирования деятельности автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта, а также общетранспортных вопросов на территориях государств – участников СНГ во взаимодействии с другими органами отраслевого сотрудничества в области транспорта. Участники заседания отметили положительную работу Координационного транспортного совещания в развитии сотрудничества и углублении интеграционных связей государств Содружества в сфере транспорта.

На совместном заседании были рассмотрены итоги выполнения Плана мероприятий по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и Евразийской экономической комиссией. Отмечено, что проведенный анализ реализации Плана показал важность осуществления скоординированной работы профильными ведомствами государств – участников Содружества при рассмотрении аналогичных проектов документов СНГ и Евразийского экономического союза. Участники заседания обратили особое внимание на необходимость решения проблемных вопросов по разрабатываемым и действующим международным договорам в рамках СНГ и Евразийского экономического союза в сферах технического регулирования, аккредитации, ветеринарии и транспорта.

Участники заседания также заслушали информацию о приоритетах российского председательства в ЕАЭС в 2023 году. С докладом на эту тему выступил заместитель директора Департамента евразийской интеграции Министерства экономического развития Российской Федерации Евгений Герасимов.

Кроме того, Совет постоянных полномочных представителей одобрил кандидатуру Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева в качестве Главы Миссии наблюдателей от СНГ на референдуме по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан», назначенном на 30 апреля 2023 года.

УЗИНФОРМ

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