Погода в Узбекистане на 1 апреля

Погода в Узбекистане на 1 апреля31.03.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
31 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
31 марта по горных районах Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
УЗИНФОРМ