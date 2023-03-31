



Погода в Узбекистане на 1 апреля



ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 31 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 31 марта по горных районах Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи