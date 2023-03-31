Узбекистан и Китай развивают сотрудничество на региональном уровне

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта в Ташкенте была проведена церемония подписания двусторонних соглашений о взаимодействии в сферах энергетики и торговли между регионами Узбекистана и Китайской Народной Республики.

Для участия в церемонии в Узбекистан прибыла с визитом делегация в составе представителей официальных и деловых кругов КНР.

В рамках церемонии были подписаны Меморандум о взаимопонимании по строительству солнечных электростанций в Навоийской и Ферганской областях, меморандумы о сотрудничестве в области торговли, возобновляемой энергетики и соглашения об установлении партнерских отношений между Ташкентской областью и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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