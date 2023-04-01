



Погода в Узбекистане на 2 апреля



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 1-7 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. 2-4 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза, возможно выпадение града. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, временами дождь, по Навоийской области местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, по Кашкадарьинской области местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. По высокогорным районам возможен переход в снег. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

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