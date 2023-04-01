



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Японии



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши. Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи