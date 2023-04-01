Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Японии

Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Японии01.04.2023 11:42
ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши.
Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
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