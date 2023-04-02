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В Узбекистане проиндексированы зарплаты и пособия
02.04.2023 10:36

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий и пособий".

В соответствии с документом, с 1 апреля текущего года размеры пенсий и пособий повышены на 7 процентов. Размеры заработной платы работникам бюджетных организаций будут увеличены с 1 мая.

Также на территории страны установлены:

  • базовая величина исчисления пенсии – 347 000 сумов в месяц;
  • минимальный размер пенсии по возрасту – 677 000 сумов в месяц;
  • минимальный размер пенсий по инвалидности, в том числе пенсии по инвалидности при неполном стаже работы, – 747 000 сумов в месяц;
  • размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства – 747 000 сумов в месяц;
  • минимальный размер пенсий, включая надбавки, лицам, ставшим инвалидами в результате войны 1941–1945 годов, и ее участникам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, – 3 296 000 сумов в месяц;
  • размер пенсий по возрасту для получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту (677 000 сумов) до 747 000 сумов – 747 000 сумов в месяц;
  • размер пособия престарелым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 535 000 сумов в месяц;
  • минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты – 535 000 сумов в месяц;
  • размер пособия законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе, – 535 000 сумов в месяц;
  • размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца – 535 000 сумов в месяц с прибавлением по 198 000 сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена семьи;
  • минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца – 535 000 сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

Кроме того, определено, что с 1 мая 2023 года на территории Республики Узбекистан минимальный размер оплаты труда составит 980 000 сумов в месяц, базовая расчетная величина – 330 000 сумов в месяц.

При этом расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных организаций, покрываются за счет бюджетных средств, выделенных для расходов по повышению размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов по некоторым видам услуг в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год».

Расходы, связанные с повышением размеров пенсий и пособий, покрываются за счет средств Государственного бюджета и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов.

УЗИНФОРМ

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