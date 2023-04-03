Погода в Узбекистане на 4 апреля

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 4 апреля03.04.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
3-7 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
3-4 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, гроза, возможно выпадение града. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, временами дождь, по Навоийской области местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью
9-14°, днем 18-23°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, по Кашкадарьинской области местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дождь, местами сильный. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 9-14°.
УЗИНФОРМ