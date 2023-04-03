Узбекистан посетила делегация Грузии

ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля в Ташкенте было проведено 9-е заседание узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в котором страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.

В ходе заседания представители правительственных и деловых кругов двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, науки, образования и культуры, фармацевтики, производства сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений.

По итогам мероприятия был подписан ряд двусторонних документов, включая итоговый протокол заседания, соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Грузии о сотрудничестве в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг между Грузией и Республикой Узбекистан в рамках присоединения Республики Узбекистан к Всемирной торговой организации (ВТО).

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