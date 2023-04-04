



Глава Узбекистана провел встречу с представителем Президента Франции



ТАШКЕНТ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну советником Президента Франции Изабель Дюмон. В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гнуманитарной областях, сферах «зеленой» энергетики, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, текстильной индустрии, модернизации системы водоснабжения, транспортной и туристической инфраструктуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи