Ташкент посетила делегация ОАЭ

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.

В тот же день делегация посетила Министерство инвестиций, промышленности и торговли.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития узбекско-эмиратского сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, бизнеса, цифровых технологий, промышленности, коммунального хозяйства и других.

В рамках визита министру аль-Гергави была вручена высокая государственная награда – орден «Дўcтлик» за его большой вклад в углубление узбекско-эмиратских многоплановых отношений и всемерную поддержку программы реформ в Новом Узбекистане.

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