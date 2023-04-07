



Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетила делегация Европарламента



ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Европейского парламента. Повестка дня переговоров была посвящена вопросам развития торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, мерам по продлению для Узбекистана статуса бенефициара системы «GSP+» на новый цикл, рассчитанный на период с 2024 по 2034 годы, обсуждению хода вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи