



Президент Узбекистана провел разговор с главой верхней палаты парламента РФ



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе переговоров глава государства поздравил руководителя верхней палаты национального парламента России с днем рождения, а также стороны обсудили ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи