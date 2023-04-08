Президент Узбекистана провел разговор с главой верхней палаты парламента РФ

Президент Узбекистана провел разговор с главой верхней палаты парламента РФ08.04.2023 08:47
ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
В ходе переговоров глава государства поздравил руководителя верхней палаты национального парламента России с днем рождения, а также стороны обсудили ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран.
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