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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Президент Узбекистана провел разговор с главой верхней палаты парламента РФ
08.04.2023 08:47

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе переговоров глава государства поздравил руководителя верхней палаты национального парламента России с днем рождения, а также стороны обсудили ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран.

УЗИНФОРМ

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