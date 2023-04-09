



Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Сербии



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент первым заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Сербия Ивицой Дачичем. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи