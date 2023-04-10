



Погода в Узбекистане на 11 апреля



ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 10-11 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 10-11 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Переме нная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный. В высокогорьях (в зонах свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

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