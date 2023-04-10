Подведены итоги работы МИД Узбекистана за минувший год

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено пленарное заседание, в ходе которого был представлен доклад Министерства иностранных дел Узбекистана о деятельности в 2022 году.

Согласно отчету, в минувшем году министерством в рамках Государственной программы по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли» организовано 5 зарубежных визитов на высшем уровне и около 200 различных встреч, онлайн-диалогов.



Благодаря проведенной системной работе ряд инициатив Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева успешно реализованы в рамках международных организаций. В частности, Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюции о взаимозависимости Центральной и Южной Азии и роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития, а Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию «Молодежь и права человека».



В рамках мероприятий на высшем уровне и дипломатических отношений подписано 365 двусторонних и многосторонних документов, касающихся торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сфер.



Приоритетное значение министерством также уделено вопросам продвижения экономической дипломатии, в том числе расширения экспорта и привлечения инвестиций в регионы страны. В частности, в 2022 г. при содействии дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом обеспечен экспорт отечественной продукции в 47 стран (37 стран в 2021 г.) на общею сумму более 10 млрд долл.



В течение 2022 года совершено 276 846 консульских операций, направленных на защиту прав и интересов наших граждан за рубежом. С начала боевых действий из Украины спецрейсами в Узбекистан эвакуировано 6 030 граждан республики.



Сенаторы отметили, что, несмотря на приоритетные задачи, направленные на привлечение инвестиций, развитие экспорта и расширение межрегионального сотрудничества и туризма, в этой сфере сохраняются некоторые нерешенные вопросы.



В частности, указано на недостаточную работу ряда дипломатических представительств по привлечению передовых, ресурсосберегающих технологий и реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью в регионах страны.



Сенаторы обратили внимание на необходимость кардинального повышения эффективности и достижения результативности работы в сфере межрегионального сотрудничества и развития побратимских связей между городами Узбекистана и зарубежных стран.



Отмечалась и необходимость принятия внешнеполитическим ведомством страны кардинальных мер по обеспечению результативности работы по продвижению национального туристического продукта и экспорта продукции национальных ремесел на внешние рынки.



По итогам всестороннего и открытого обсуждения принято соответствующее постановление Сената.

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