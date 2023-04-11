



Сергей Рачков назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на референдуме в РУз



ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на референдуме по проекту Конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан» назначен председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает пресс-служба МПА СНГ.



В настоящий момент формируется группа наблюдателей из числа представителей парламентов государств — участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.



Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге конституционного референдума по приглашению Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддина Низамходжаева.



Референдум пройдет в Узбекистане 30 апреля 2023 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи