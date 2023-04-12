



В Самарканде пройдет 56-е заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны стран Содружества



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля в Самарканде пройдет 56-е заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.



Особое внимание в ходе заседания Координационного Комитета будет уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.



Участники заседания подведут итоги деятельности Координационного Комитета и его рабочих органов за 2022 год и определят задачи на первую половину 2023 года, согласуют предложения по проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск (сил), выделенных в состав объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, в 2023 году, рассмотрят финансовые вопросы, касающиеся выделения ассигнований на развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ.



В заседании Координационного Комитета примут участие делегации от военных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса стран содружества, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи