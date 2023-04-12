



Миссия наблюдателей от СНГ и ее Штаб приступили к работе в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте начали работу Миссия наблюдателей от СНГ и ее Штаб. По приглашению Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в наблюдении за ходом подготовки и проведения референдума по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан», сообщает штаб Миссии наблюдателей от СНГ.



Состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддина Низамходжаева с Главой Миссии наблюдателей от СНГ, Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым и членами Штаба Миссии. Зайниддин Низамходжаев ознакомил гостей с ходом подготовки к референдуму. Он отметил, что она проходит в условиях открытости и гласности.



Глава Миссии наблюдателей от СНГ подчеркнул, что работа Миссии будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства, строго в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. «Мы видим свою задачу в оказании содействия в проведении свободной и демократической кампании» - отметил Глава Миссии.



Сергей Лебедев проинформировал Зайниддина Низамходжаева, что «Штаб Миссии наблюдателей от СНГ приступил к работе сегодня. Он организует деятельность наблюдателей, определит порядок их работы накануне и в день голосования, распределит их по регионам Узбекистана, проведет необходимый инструктаж.



Во время долгосрочного наблюдения мы планируем посещение и изучение работы комиссий референдума всех уровней, ведение мониторинга телевизионных и печатных средств массовой информации. Краткосрочные наблюдатели прибудут для осуществления своих функций за 2-3 дня до голосования и после получения в Штабе Миссии всех необходимых материалов приступят к выполнению своих задач.



Наши оценки будут базироваться исключительно на основании собственного наблюдения, официальной информации, фактического материала, предоставленного комиссиями референдума и госучреждениями».



В рамках встречи наблюдателям Миссии СНГ была предоставлена возможность ознакомиться с работой центра оперативной информации, а также с практикой применения новых информационных технологий при подготовке к референдуму.



По окончанию встречи Сергей Лебедев сделал официальное заявление для средств массовой информации о начале деятельности Миссии наблюдателей от СНГ. Он обратил внимание СМИ на количество и состав Миссии: «Сейчас идет процесс формирования Миссии. Мы рассчитываем, что в ее состав войдут представители государств – участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.



Ожидается, что в мониторинге подготовки и проведения референдума примут участие порядка 50-60 наблюдателей от СНГ».



Напомним, что наблюдатели от Содружества будут уже в девятый раз осуществлять наблюдение в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи