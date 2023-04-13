Бахтиёр Саидов провел встречу с Генеральным секретарем СНГ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля в Самарканде в преддверии заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.



Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия Узбекистана с СНГ и вопросы подготовки к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде.

Напомним, что это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.

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