



Глава Узбекистана аккредитовал иностранных послов



ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами Государства Палестины Джаведом Аввадом, Японии Такаши Хатори, Государства Катар Хасаном Хамзы Хашимом, Словацкой Республики Виктором Борецки и Исламской Республики Пакистан Ахмедом Фаруком. В ходе торжественной церемонии глава государства принял у послов их верительные грамоты и поздравил с началом работы по укреплению межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи