Глава Узбекистана аккредитовал иностранных послов

Глава Узбекистана аккредитовал иностранных послов13.04.2023 09:44
ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами Государства Палестины Джаведом Аввадом, Японии Такаши Хатори, Государства Катар Хасаном Хамзы Хашимом, Словацкой Республики Виктором Борецки и Исламской Республики Пакистан Ахмедом Фаруком.
В ходе торжественной церемонии глава государства принял у послов их верительные грамоты и поздравил с началом работы по укреплению межгосударственного сотрудничества.
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