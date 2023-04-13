



Ташкент посетила делегация Турции



ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Узбекистан посетила делегация правительственных и деловых кругов Турции во главе с министром промышленности и технологий Мустафой Варанком. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-турецкого сотрудничества в сферах автомобильной промышленности, экономики и торговли, инвестиций, воздушного сообщения. Целью визита делегации является демонстрация и передача первого национального электромобиля под брендом «Togg». В тот же день был проведен разговор глав двух государств, в ходе которого Шавкат Мирзиёев лично поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за представленный первый турецкий электромобиль. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи