Погода в Узбекистане на 15 апреля

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 апреля, погода по прогнозам синоптиков:

14 апреля на территорию Узбекистана продолжится вынос сухого и жаркого воздуха с районов Ирана. Дневная температура воздуха по большей части территории республики повысится до 30-35 градусов по северу, югу и пустынной зоне до 37 градусов.

14 апреля по территории республики местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской Кашкадарьинской областям местами возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

15-17 апреля текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы.

15 апреля по территории республики, 16 апреля по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдут дожди, возможны грозы, в отдельных районах возможно выпадение града.

15-17 апреля местами по территории республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ферганской областям возможны порывы до 25-28 м/с.

Температура воздуха к 17 апреля понизится ночью до 2-7о тепла, днем до 10-15о тепла. По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области 16-17 апреля понижение температуры ночью до 0-5о тепла, местами возможны заморозки до -1…-3о мороза, днем до 7-12о тепла.

15-17 апреля возможно прохождение селе-паводковых явлений.

в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, гроза, возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Кашкадарьинской области ночью и утром местами дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, по Ферганской области возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен переход в снег. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.



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