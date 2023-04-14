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В Самарканде обсуждены пути решения афганского вопроса
14.04.2023 08:15

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля в Самарканде под председательством Узбекистана была проведена 4-я министерская встреча стран-соседей Афганистана.

В ходе встречи руководители ведомств иностранных дел Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и ход выполнения нынешними властями этой страны ключевых требований мирового сообщества – создания инклюзивного правительства, обеспечения доступа афганских женщин к работе и получению образования, соблюдения прав национальных меньшинств.

Также были обсуждены меры по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи афганскому народу и восстановлению экономики этой страны, усилению борьбы с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков.

Отдельное внимание было уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями.

На полях министерской конференции стран-соседей Афганистана состоялась вторая неформальная встреча министров иностранных дел стран региональной «четверки» – России, Китая, Ирана и Пакистана.

Достигнута договоренность продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам, а также взаимодействие с действующим правительством Афганистана, в том числе с целью сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в этой стране.

УЗИНФОРМ

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