В Самарканд прибыли главы МИД стран СНГ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Самарканде проходит очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (в текущем году в СНГ председательствует Кыргызская Республика).

На повестку дня заседания вынесено 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.

Также министры подведут итоги реализации в 2022 году Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ и Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ.

По итогам встречи будут приняты решения в политической, правоохранительной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, которые лягут в основу повестки дня Совета глав правительств СНГ (8 июня) и Совета глав государств СНГ (13 октября).

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