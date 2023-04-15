В Самарканде обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в формате СНГ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в Самарканде состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие главы ведомств внешней политики Узбекистана Бахтиёр Саидов, Армении – Арарат Мирзоян, Беларуси – Сергей Алейник, Казахстана – Мурат Нуртлеу, Кыргызстана – Жээнбек Кулубаев, Российской Федерации – Сергей Лавров, Таджикистана – Сирожиддин Мухриддин, заместители глав МИД Азербайджана Халаф Халафов и Туркменистана – Вепа Хаджиев, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На повестку дня встречи руководителей МИД, которое проходило под председательством Кыргызстана, были вынесены 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества. Был проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсуждены перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ в сферах политики, экономики и торговли, промышленной кооперации, цифровой трансформации, зеленой экономики, туризма и молодежи, науки, образования и культуры.



На встрече была заслушана информация о реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций государств-участников СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества в 2022 году.

Также были рассмотрены и одобрены проекты документов, вносимых на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав государств-участников Содружества, в том числе об объявлении города Самарканда культурной столицей Содружества и города Ташкента молодежной столицей СНГ в 2024 году.

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