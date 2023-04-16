



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе бесед были выражены соболезнования по случаю ухода из жизни бабушки главы Туркменистана, матери главы Народного собрания Огулабат эдже Бердымухамедовой. Далее состоялось обсуждение актуальных вопросов узбекско-туркменской повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, водного хозяйства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи