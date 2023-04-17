Погода в Узбекистане на 19 апреля

Погода в Узбекистане на 19 апреля17.04.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 17-19о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12о тепла.
УЗИНФОРМ