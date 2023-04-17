



Погода в Узбекистане на 19 апреля



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 17-19о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12о тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи