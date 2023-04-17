Через Узбекистан пройдет автопробег «Караван дружбы»

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля из Таджикистана стартует 6-й международный автопробег «Караван дружбы», который будет проходить через территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Армении.

Из Душанбе участники международного автопробега направятся по маршруту Айни – Пенджикент – граница Таджикистана с Узбекистаном – Самарканд – Навои – Бухара – граница Узбекистана с Туркменистаном – Туркменабат – Мары – Ашхабад – граница Туркменистана с Ираном – Мешхед – Тус – Нишапур – Гургон – Сори – Тегеран – Тебриз – граница Ирана с Арменией – Мегри – Капан – Ереван. Общая протяженность маршрута составит около 4000 км.

Финишируют участники 10 мая в Ереване. В рамках автопробега запланировано проведение международных научно-практических конференций в Душанбе, Самарканде, Ашхабаде, Тегеране и Ереване.

Международный автопробег организован Межправительственным советом дорожников (МСД) при поддержке Исполнительного комитета СНГ, министерств транспорт Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Армении.

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