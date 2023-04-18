Представлен новый заместитель руководителя МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/.

17 апреля в ведомстве внешней политики Узбекистана было проведено заседание Коллегии Министерства иностранных дел.

В ходе мероприятия коллективу МИД был представлен новый заместитель главы ведомства - Бобур Усманов, назначенный в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 апреля текущего года.

Как сообщает МИД, Б.Усманов до текущего назначения работал на различных должностях в Администрации Президента Республики Узбекистан, Институте стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Министерстве юстиции Республики Узбекистан и других структурах.