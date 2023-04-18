МИД Узбекистана посетил посол Сингапура

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля ведомство внешней политики посетил прибывший с рабочим визитом в Ташкент Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулкифли бин Бахарудин. Его принял заместитель министра Гайрат Фозилов.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, образовательной, культурно-гуманитарной и других областях.

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