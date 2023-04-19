



Погода в Узбекистане на 20 апреля



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7о тепла, днем 18-20о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13о тепла.

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