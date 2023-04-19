Погода в Узбекистане на 20 апреля

Погода в Узбекистане на 20 апреля19.04.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7о тепла, днем 18-20о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 22-27°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13о тепла.
УЗИНФОРМ