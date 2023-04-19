В Самарканде начата подготовка к заседанию Совета управляющих ЕБРР

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16-18 мая в Самарканде будет проведено 32-е Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в котором запланировано участие около 2000 представителей иностранных правительств, глав транснациональных корпораций, руководителей международных финансовых институтов и банков, экспертов в сфере экономики, инвестиций, финансов и технологий, а также иностранных журналистов.

Форум будет посвящен обсуждению текущих тенденций в глобальной экономике, институциональным вопросам, связанным с операционной и финансовой деятельностью ЕБРР. На полях заседания также пройдет бизнес-форум с участием представителей международных деловых кругов.

Заседание Организационного комитета по подготовке к проведению данного мероприятия состоялось 15 апреля. Было изучено текущее состояние подготовки, проработаны имеющиеся вопросы в части организации мероприятия, предметно обсуждена повестка заседания, а также определены алгоритмы взаимодействия ответственных министерств и ведомств.

Целью проведения мероприятия является укрепление имиджа Узбекистана в международном деловом сообществе, повышение инвестиционной привлекательности страны и углубление взаимодействия с международными финансовыми институтами и организациями.

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