



Глава ОДКБ провел совещание по стратегическому прогнозированию



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов провел совещание по стратегическому прогнозированию вызовов и угроз коллективной безопасности и аналитическому обеспечению деятельности Организации. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и ведущих научно-экспертных центров России.



В ходе встречи Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул, что наращивание институционального потенциала Организации в информационно-аналитической сфере закреплено в качестве одного из приоритетов ОДКБ Республикой Беларусь как государством-председателем в текущем году.



Далее было проведено подробное и заинтересованное обсуждение вопросов взаимодействия Секретариата ОДКБ с аналитическими структурами государств – членов, исследующими проблематику международных отношений. В данной связи Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в Организации все более остро ощущается необходимость прогноза тенденций развития обстановки, как в зоне ее ответственности, так и в мире в целом. Существует необходимость более объективно с привлечением независимых экспертов оценивать события, выявлять тенденции, просчитывать их последствия и - действовать на опережение.



По итогам совещания были подписаны меморандумы о сотрудничестве Секретариата ОДКБ с Научно-исследовательским институтом проблем безопасности СНГ и Институтом Китая и современной Азии РАН. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи