



Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов о стратегическом прогнозировании вызовов и угроз коллективной безопасности



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов провел важное совещание, в котором приняли участие представители органов государственной власти, а также ведущих научно-экспертных центров России. Повестка прошедшего мероприятия видится более, чем актуальной – ведь в ходе диалога участники форума обсуждали вопросы стратегического прогнозирования вызовов и угроз коллективной безопасности и аналитического обеспечения деятельности Организации.



Озабоченность руководства ОДКБ, а также стран-участниц Организации здесь понятна – слишком стремительно развиваются события и на мировой политической арене, и в зоне ответственности стран-союзниц, слишком масштабными и разрушительными становятся конфликтные ситуации, в которые внешние силы настойчиво стараются втянуть либо пограничное с нами государство, либо ту или иную страну-союзницу ОДКБ. Понятно и то, что сегодня всякого рода противоречия как глобального, так и регионального характера не только не микшируются, но, напротив, нарастают, обостряются. И страны-участницы ОДКБ – хочется нам того или нет – но вынуждены реагировать на эти обострения. То есть, вовлекаются в, своего рода, круговорот нестабильности. А то, что по периметру безопасности Организации то и дело возникают точки максимального напряжения, ни для кого не секрет. И Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов не раз говорил об этом, перечислял наиболее «горячие» очаги потенциальных конфликтов, а то реальных боевых столкновений у наших границ.



Взять, к примеру, западное направление… Генсек ОДКБ с тревогой говорит о том, что здесь «происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше, осуществляются поставки все более совершенных и мощных систем вооружения». Или ситуация на восточно-европейском направлении… Здесь Генеральный секретарь Организации с тревогой констатирует «активное вовлечение внерегиональных сил в конфликт на Украине и вокруг нее».



Не менее сложной и взрывоопасной остается ситуация на Южном Кавказе. И риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, остаются актуальными и сегодня.



Если мы говорим о Центральной Азии, то здесь по словам Имангали Тасмагамбетова, даже при каких-то положительных тенденциях, связанных с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, «весьма актуальной остается проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств».



Общая ситуация осложняется еще и тем, что сегодня мы, к сожалению, вынуждены действовать в условиях фактически полностью сломанной системы международных договоров в области безопасности. А кроме того, на страны-союзницы ОДКБ практически по всему, как говорится, фронту оказывается сильнейшее санкционное и пропагандистское давление со стороны коллективного Запада во главе с США.



- Тем не менее характер вызовов требует от стран-участниц ОДКБ скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности Организации, - убежден Имангали Тасмагамбетов.



И одним из действенных средств, наиболее эффективных в координации этих самых мер наверняка станет «стратегическое прогнозирование вызовов и угроз коллективной безопасности и аналитическое обеспечение деятельности Организации», о которых, напомним, и шла речь на прошедшем совещании.



Заметим также, что по большому счету в ОДКБ, образно говоря, не занимаются придумыванием велосипеда. Тем более, как совершенно справедливо подметил Имангали Тасмагамбетов, «наращивание институционального потенциала Организации в информационно-аналитической сфере закреплено в качестве одного из приоритетов ОДКБ Республикой Беларусь как государством-председателем в текущем году».



Отметим также, что в ходе диалога сложилось подробное и заинтересованное обсуждение вопросов взаимодействия Секретариата ОДКБ с различными аналитическими структурами стран-союзниц, где проблематику международных отношений исследуют действительно на профессиональной основе. В этой связи Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в Организации «все более остро ощущается необходимость прогноза тенденций развития обстановки, как в зоне ее ответственности, так и в мире в целом».



- Существует необходимость более объективно с привлечением независимых экспертов оценивать события, выявлять тенденции, просчитывать их последствия и - действовать на опережение, - в частности, сказал Имангали Тасмагамбетов.



И эти слова дорогого строят. Потому что за ними понимание очень важной тенденции – предупреждение кризиса, при всей его затратности всегда обходится дешевле купирования и ликвидации последствий кризиса.



Интересен и практический шаг прошедшего обмена мнениями – здесь не стали ограничиваться констатацией каки-то потребностей и тенденций, а сразу же постарались перевести диалог в практическое русло. В частности, как мы знаем, по результатам совещания были подписаны меморандумы о сотрудничестве Секретариата ОДКБ с Научно-исследовательским институтом проблем безопасности СНГ и Институтом Китая и современной Азии РАН. Это уважаемые, внушающие доверие структуры. Например, основанный в 2006 году, НИИ проблем безопасности СНГ проводит достаточно серьезные научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. В его структуре имеются вполне профессиональные и самостоятельные Центры - международной и региональной безопасности, международно-правовых и политических проблем евразийского сотрудничества, международных и региональных проектов. И, кстати, Институт активно взаимодействует с научными и учебными заведениями СНГ, а также с профильными структурами в области обеспечения безопасности ряда международных организаций, среди которых ООН, ОБСЕ и, конечно же, ОДКБ. Так что нам знакомиться не надо, а следует, как говорится, сразу брать быка за рога.



А что Институт Китая и современной Азии РАН? Он был создан решением Президиума АН СССР в сентябре 1966 года на базе Института Дальнего Востока РАН. Главная задача Института, надо полагать, вполне понятна - комплексное изучение проблем Китая, Японии, КНДР, Республики Корея, их истории и культуры, а также содействие межцивилизационному диалогу со странами этого важного региона. Примечательно, что этот Институт не только располагает эффективной научно-экспертной базой данных по самому широкому спектру вопросов развития Азии, но известен своими фундаментальными, поисковыми и прикладными научными исследованиями и экспертизами в вопросах российско-китайского взаимодействия, а также взаимоотношений Российской Федерации с другими странами региона, взаимодействия и безопасности в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, других международных объединений в Азии. А поскольку весомая часть зоны ответственности ОДКБ приходится как раз на азиатские регионы – тесное сотрудничество Организации с таким замечательным Институтом наверняка принесет немало пользы всем нам.



Так что в налаживании масштабной аналитической работы в масштабах Организации, видимо, имеется свой резон. Взять, к примеру, известные казахстанские события, в ходе которых руководство Республики вынуждено было обращаться за помощью к ОДКБ… Ведь тогда Президент Токаев вынужден был анализировать ситуацию, что называется, в режиме реального времени, и, исходя из этого, принимать то или иное решение. Но ведь при наличии профессиональной аналитической службы, вероятнее всего, можно было предусмотреть и зарождение конфликтной ситуации, и вмешательство в нее внешних сил, и, соответственно, переход ситуации в критическое состояние.



То же самое можно сказать о ситуации на Южном Кавказе… Безусловно, никто не собирается навязывать армянским союзникам то или иное решение по конфликту с Азербайджаном, по Нагорному Карабаху. Но если бы ОДКБ в свое время располагало, своего рода информационно-аналитическим Центром, если бы специалисты этого Центра проводили активный мониторинг, так скажем, предвоенной ситуации, моделировали бы возможное развитие тех или иных событий с учетом различных факторов – возможно, официальный Ереван был бы более подготовлен, а в каких-то обстоятельствах действовал бы с большей выгодой для себя. То есть, на опережение.



Здесь кто-то, возможно, возразит: мол, для такого рода деятельности имеются специальные службы. Стоит ли, дескать, Организации дублировать их функции? Но никто не говорит, что возможный информационно-аналитический Центр ОДКБ будет стремиться перещеголять какие-либо спецслужбы стран-союзниц. Нам это ни к чему. Однако моделирование той или иной ситуации на основе анализа информации даже открытых источников, и выработанные при этом рекомендации вполне могут оказаться весьма действенным инструментарием в принятии необходимых решений еще до того, как та или иная ситуация перейдет в критическую фазу. Иными словами, ОДКБ должна стать структурой не только быстрого реагирования на какую-либо критическую ситуацию, но и раннего предупреждения критической ситуации. А для этого, судя по решительному и энергичному настрою руководства Организации – имеются все возможности.



Владимир Попов// Союзники. ОДКБ УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи