Глава внешнеторгового ведомства принял участие в совещании с коллегами по региону

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял онлайн-участие в первом Совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, «Центральная Азия – Китай», которое было организовано по инициативе КНР с целью систематического подведения итогов торгово-экономического сотрудничества, планирования путей развития и содействия экономическому развитию 6 стран.

уркменистан на встрече представлял министр торговли и внешнеэкономических связей Бегенч Гочмоллаев, Кыргызстан - министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, КНР - министр коммерции Ван Вэньтао, Казахстан - заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, Таджикистан - министр экономического развития и торговли Завки Завкизода.

В ходе встречи стороны обозначили основные пути развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере либерализации и упрощения торговых процедур, привлечения инвестиций, расширения многосторонней торговой системы, увеличения объёмов взаимных поставок продукции, внедрения цифровой экономики, развития транспортной инфраструктуры, укрепления регионального сотрудничества, и одобрили проекты документов по укреплению экономических связей в формате «Китай-Центральная Азия», которые планируются подписать в рамках первого Саммита «Китай+ЦА» (состоится в мае текущего года в Сиане).

Также были обсуждены перспективы активизации взаимодействия в рамках расширения цифровой торговли. Предложена инициатива по разработке «Программы развития экономики и торговли в эпоху цифровизации», которая будет включать создание совместной платформы «Интеллектуального Шелкового пути» на базе IT-парков стран региона.

По итогам совещания стороны единогласно подтвердили намерение продолжить взаимодействие, направленное на создание благоприятной среды для участников экономической деятельности стран Центральной Азии и Китая и на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР в сфере промышленности, инвестиций, экономики и торговли.

УЗИНФОРМ