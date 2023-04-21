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Глава государства поздравил граждан
21.04.2023 08:17

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Рамазан Хайит.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш народ со священным праздником Рамазан хайит, который мусульмане  нашей страны, как и вся исламская умма, отмечают с большой радостью и волнением, и выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В эти благословенные мгновения, когда наши сердца наполнены светом радости и добра, мы прежде всего благодарим Всевышнего за счастье встретить такие светлые дни в мире и благополучии вместе с нашим народом.

В нынешнем году были предприняты необходимые меры для тщательной подготовки к достойному проведению священного месяца Рамазан, издревле почитаемого нашим народом как символ гуманизма, доброты, милосердия и великодушия. Это позволило нашим правоверным мусульманам совершить все нужные религиозные обряды, проникнуться особенным духом месяца священного поста. Заслуживает внимания то, что в дни Рамазана тысячи наших соотечественников совершили умру в святые города Мекку и Медину.

В этом мы видим благословение и милость Всевышнего к нашему народу, хранящему свою веру и живущему с добрыми помыслами.

Уважаемые соотечественники!

В процессе строительства Нового Узбекистана на новый, более высокий уровень была поднята работа и в религиозном плане. Несомненно, наш народ, общественность хорошо знают о том, что в последние годы мы вместе с вами многое сделали в этом направлении.

Яркой страницей в нашу духовную жизнь были вписаны начало деятельности международных научно-исследовательских центров Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди, создание высшего медресе Мир Араб в Бухаре, Школы хадисов в Самарканде, возведение святынь Абу Муина Насафи в Кашкадарье, Султон Увайс Карани в Намангане, комплекса Сузук-ота в Ташкенте, строительство десятков мечетей, духовных образовательных учреждений, благоустройство мест поклонения.

Самое важное, что эта масштабная работа продолжается, свидетельством чему является строительство в Узбекистане Центра исламской цивилизации и мемориального комплекса Имама Бухари.

Создаются еще более благоприятные условия для свободного совершения мусульманами религиозных обрядов. Следует отметить, что была отменена квота на паломничество умру, а число паломников, совершающих хадж, увеличено втрое. В частности, только за прошедший период этого года более 31 тысячи наших соотечественников совершили паломничество в Мекку и Медину, где молились Всевышнему за мир и процветание в нашей стране.

Наряду с этим, государственные и негосударственные организации страны благоустраивают святыни, оказывают материальную и моральную помощь нуждающимся, малообеспеченным семьям, что служит еще более глубокому осознанию нашими гражданами гуманистической сути месяца Рамазан.

Все это стало практическим результатом усилий, направленных на утверждение в нашей стране свободы совести, возрождение и почитание религиозно-духовных ценностей, и мы последовательно продолжим эту благородную работу.

Дорогие друзья!

Как известно,  мы поставили перед собой цель укрепления мира и спокойствия, атмосферы дружбы и согласия в родном Узбекистане, обеспечения еще более свободной, благополучной и процветающей жизни для нашего народа. Конечно, все мы хорошо понимаем необходимость всестороннего укрепления достигнутых за прошедший период успехов, в том числе позитивных изменений в сфере свободы совести и убеждений, этого требует наше нынешнее и будущее развитие.

Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность соотечественникам, всему нашему многонациональному народу, проявляющему самоотверженность на пути последовательного продвижения реформ в Узбекистане, направленных на защиту чести и достоинства человека, его прав, свобод и законных интересов, народу, который добросовестно трудится на благо Родины и живет с чувством глубокой ответственности и сопричастности к ее судьбе.

Дорогие соотечественники!

В этот радостный день мы искренне поздравляем с праздником Рамазан хайит мусульман всех государств, наших друзей и партнеров, желаем мира, стабильности и процветания их странам и народам.

Еще раз поздравляю вас, уважаемые соотечественники, с воодушевлением встречающие священный Ийд аль-фитр в кругу своей семьи, махалли, желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.

Пусть сбудутся благородные мечты и устремления нашего народа на пути к высоким целям!

С праздником Рамазан хайит!".

УЗИНФОРМ

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