Узбекистан посетила делегация БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с визитом миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с послом Альбертом Йонссоном.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с исполняющим обязанности главы ведомства Бахтиером Саидовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались роль и значение предстоящего в Узбекистане референдума по по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан, для наблюдения за ходом которого миссия прибыла в страну, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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