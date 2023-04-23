



Делегация Узбекистана вернулась из Азербайджана



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Азербайджан. В рамках пребывания в Баку делегация 20 апреля провела встречу с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, транспорта, транзита, машиностроения, шелководства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи