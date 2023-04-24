



Миссия СНГ продолжает мониторинг хода референдума в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств на референдуме Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» продолжает мониторинг хода проведения ампании референдума в регионах страны.



Члены Миссии посетили окружные и участковые комиссии по проведению референдума в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Ферганской областях, а также Ташкентскую городскую окружную комиссию. В ходе встреч с руководством комиссий наблюдателей от СНГ проинформировали о работе по подготовке и проведению референдума, которая осуществляется в рамках утвержденного Центральной избирательной комиссией Календарного плана, сообщает штаб Миссии наблюдателей от СНГ



При посещении участковых комиссий члены Миссии ознакомились с работой по уточнению списков избирателей и информированию граждан о времени и месте голосования.



Особое внимание наблюдатели от Содружества уделили мониторингу досрочного голосования, которое началось 19 апреля и завершится 26 апреля.



Наблюдатели от Содружества констатируют готовность помещений для голосования к проведению референдума, их обеспеченность необходимым оборудованием, методическими и информационными материалами.



Миссия завершила свое формирование. В составе Миссии аккредитовано 95 наблюдателей, представляющих Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Таджикистан, Туркменистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи