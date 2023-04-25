Узбекистан посетил глава Татарстана

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля в Ташкент прибыла с визтом делегация Республики Татарстан Российской Федерации во главе с раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи были рассмотрены актуальные аспекты развития сотрудничества Узбекистана и Татарстана в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, ТЭК, машиностроения, бизнеса и информационных технологий, а также в сфере модернизации коммунальных сетей.

В рамках визита делегация Татарстана прнинимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», а также будет дан старт новому проекту – технопарку в Джизакской области.

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